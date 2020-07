Liga MX: Santos reportó otros cuatro casos positivos de COVID-19

La organización de Santos acumula 20 casos positivos, desde que se empezaron a aplicar las pruebas de COVID-19 en la Liga MX (Foto: EFE)

Santos Laguna reportó cuatro diagnósticos positivos en jugadores por coronavirus, previo a su participación en el Torneo Guard1anes 2020.

En el comunicado de la liga se indica que son casos asintomáticos y las personas ya se encuentran en confinamiento y bajo observación médica, de acuerdo con lo establecido en los protocolos

La organización se enfrentará a Cruz Azul, este sábado 25 de julio, a las 21:00, en el Estadio Olímpico Universitario.

En lo que va de la presente semana, ya son 20 casos de coronavirus en cinco equipos de la liga: Guadalajara, Monterrey, Atlas, Necaxa y Santos.

El encuentro entre Atlético de San Luis y Bravos de FC Juárez fue aplazado para el lunes 27 de julio (Foto: Twitter@LigaBBVAMX)

Ante la situación que se ha registrado en estos días, autoridades sanitarias indicaron a ESPN que “no existían razones para detener el torneo”.

“Las decisiones que toman los equipos de repetir pruebas y posponer partidos funcionan”, declaró Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

El miércoles 22 de julio, Chivas informó sobre tres casos asintomáticos, de 52 pruebas aplicadas, entre jugadores, cuerpo técnico y staff.

Los Rayados de Monterrey reportaron, el martes 21 de julio, tres diagnósticos positivos: un jugador y dos miembros del staff.

Duelo entre Mazatlán y Puebla se postergó por la falta de los resultados de la pruebas de COVID-19 de la plantilla sinaloense (Foto:EFE/Francisco Guasco)

En tanto, Atlas dio a conocer de cinco casos detectados, lo que no especificó la organización si todos corresponden al primer equipo o son de sub-20 y el lunes 20 de julio, Necaxa registró cinco casos (un jugador y cuatro miembros del staff).

Hasta el 1 de julio, en la Liga MX eran 54 diagnósticos positivos reportados, en su mayoría han sido asintomáticos.

Los equipos comenzaron a realizar pruebas de detección de COVID-19 en la primera semana de junio y, en el caso de Santos, acumula 20 casos positivos.

Liga MX aplaza dos encuentros de la Jornada 1

Este viernes se retomarán las actividades en el balompié en México, tras una pausa de cuatro meses. La Liga MX informó ayer que reprogramó dos encuentros de la Jornada 1: Atlético de San Luis ante FC Juárez y Mazatlán FC contra Puebla.

Hasta el 1 de julio, había reporte de 54 casos positivos (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

El cambio de fechas se ocasionó porque están a la espera de los resultados de pruebas de COVID-19 del representativo de Mazatlán y Juárez.

Ambos duelos se disputarán el lunes, en el caso de San Luis contra Bravos será a las 18:00 horas y el duelo entre el representativo sinaloense y poblano se disputará a las 22:00 horas del centro. Mismo día en el que también está programado el partido entre Pachuca y América, a las 20:00 horas.

El primer duelo de la Jornada 1 lo disputarán Necaxa ante Tigres, el viernes 24 de julio a las 19:30 horas, en el Estadio Victoria.

El sábado se disputarán los siguientes encuentros: Guadalajara vs León; Tijuana vs Atlas y Cruz Azul vs Santos. Para el domingo los enfrentamientos serán: Pumas contra Querétaro y Rayados contra Toluca.

