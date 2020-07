Liga de Expansión MX: clubes en la incertidumbre por la falta del calendario y del contrato televisivo

Clubes en la incertidumbre por la falta del calendario y del contrato televisivo (Foto: Cortesía/ Tampico Madero)

El torneo inaugural de la Liga de Expansión MX cada vez se ve más cerca. Sin embargo, aún quedan incógnitas sobre el inicio de la nueva categoría, provocando que los equipos de la división regresen a las actividades con incertidumbre.

Este es el caso de los Leones Negros, quienes han sido de las instituciones más críticas de la modificación del formato de la división de plata en México. “Estamos a la espera de que haya una siguiente reunión para conocer los pormenores de la Liga de Expansión”, adelantó Alberto Castellanos, presidente del club, en conferencia de prensa.

El directivo apuntó que hay detalles que aún no conocen de la organización, como el próximo calendario. Esto, a pesar de que en la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se dieron fechas tentativas (14, 15 y 16 de agosto) para el inicio de la temporada.

Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, habló sobre los detalles que faltan en la Liga de Expansión MX (Foto: Captura de pantalla/ Conferencia de prensa)

Castellanos explicó que no hay un calendario definido porque no han confirmado los tres equipos confirmados de la Liga Premier que participarán en la categoría. “En tanto no estén confirmados estos equipos, va a ser difícil que haya un calendario”, aseveró.

“La Liga está pidiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise los expedientes de las empresas que van a hacerse cargo de las clubes de fútbol para poder darles el visto bueno. En cuanto no tengan el visto bueno esos tres equipos, no hay la certeza de que vayan a participar”, detalló.

El presidente del club no rechazó la opción de que la Liga de Expansión se juegue entre semana, aunque aclaró que sólo mientras no haya público en los estadios. “Entendemos que esto puede ser atractivo para algunas televisoras. Si esto ocurre, no tenemos ningún inconveniente en adaptarnos”, detalló.

El club de la Universidad de Guadalajara cumplió 46 años de existencia (Foto: Leones Negros)

Mencionó que en este nuevo formato habrá un contrato colectivo para la transmisión televisiva de los partidos. “Yo creo que el futuro del fútbol mexicano está en la televisión”, aseguró.

Recordó que otras Ligas en el mundo, como la Premier de Inglaterra, tienen un formato de contrato colectivo con las televisoras. “Hay mayor equidad porque los equipos que más generan reciben más dinero, pero los menos representativos tienen un piso de recursos que les permite seguir con su operación”, expuso.

En la medida en que se disminuyan las brechas que hay, entre los equipos ricos y los equipos con lo mínimo para operar, es en la medida que esta Liga va a ser competitiva

Leones Negros está por iniciar su pretemporada, aunque aún no tienen partidos amistosos programados (Foto: Leones Negros)

Aunque aclaró que hay equipos que no resuelven sus compromisos televisivos, aseguró que todos los equipos están de acuerdo con el contrato colectivo.

Sobre el reglamento de competencia, Alberto Castellanos acotó que aún no está listo. Sin embargo, espera que las autoridades de la Liga entreguen el documento en esta semana.

Por último, apuntó que los problemas con los patrocinadores se deben a la suspensión del ascenso. “Los mismos patrocinadores nos dicen: ‘Si nosotros no sabemos cómo va a estar la Liga, realmente tenemos el temor de meterle ingresos’”, señaló.

Pruebas hechas a jugadores, cuerpo técnico y staff de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (Foto: Cortesía Leones Negros)

Leones Negros está por iniciar su pretemporada, aunque aún no tienen partidos amistosos programados. Por el momento, realizaron este lunes la segunda ronda de pruebas para detectar COVID-19 en jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff.

En la primera ronda, un jugador y un miembro del staff dieron positivo a la prueba, por lo que fueron aislados. No obstante, la institución espera que se recuperen para poder tener equipo completo en la pretemporada.

