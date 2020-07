Jordi Cruyff rescindió como DT de Ecuador sin dirigir una práctica: el impactante monto que cobró y el argentino candidato a sucederlo

Cruyff y la Federación de Ecuador rescinden contrato sin pagos adicionales

El técnico hispano-holandés Jordi Cruyff y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rescindieron el contrato que firmaron en enero de este año, hasta julio de 2022, tras llegar a un acuerdo y sin perjuicio económico para las partes. Una fuente de la FEF confirmó a EFE que se había llegado a un acuerdo por el cual las partes no se abonarían nada adicional y agregó que Cruyff y su cuerpo técnico apenas sí llegaron a cobrar el aproximado de entre un mes y medio y dos de su salario proyectado.

Cruyff se vinculó a comienzos de este año a la FEF para poner en práctica un ambicioso proyecto al frente del fútbol ecuatoriano, pero dio un paso al costado tras una crisis institucional en la Federación, la pandemia del coronavirus y la renuncia la semana pasada de Antonio Cordón como director deportivo.

Desde que Jordi Cruyff fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección ecuatoriana de fútbol el 13 de enero del 2020 hasta el 22 de julio de 2020 pasaron 191 días. Según el diario El Comercio, “en los seis meses que permaneció en el cargo sus ingresos ascendieron a cerca de USD 900.000, pese a que no llegó a dirigir ningún entrenamiento ni ningún partido amistoso u oficial con la Selección, porque a mediados de marzo sobrevino la emergencia sanitaria”.

El salario proyectado de Cruyff era de USD 1.800.000, unos USD 150.000 mensuales, según el presupuesto presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el 24 de enero del 2020 en el Congreso de clubes y asociaciones, agregó el medio. Por la inactividad de los clubes y luego por la pandemia de coronavirus el DT no pudo dirigir ni una práctica.

Cruyff no desea regresar a Ecuador y está en España. La cláusula de salida del hijo del ex crack de Ajax y el seleccionado neerlandés es de 900.000 dólares pero la FEF no recibiría esa cifra, debido a que deberán descontarse los meses de sueldo que se le adeudan al técnico. En el contrato de Cruyff con la FEF se establecía que este podría salir, sin pagar una indemnización, siempre y cuando sea contratado como director deportivo del equipo catalán, hecho que hasta el momento no se ha concretado.

Néstor Gorosito, candidato a dirigir a la Selección de Ecuador (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según la prensa de Ecuador, Néstor Pipo Gorosito, actual entrenador de Tigre en el torneo de la Primera Nacional, es uno de los candidatos a suceder al hispano-neerlandés Jordie Cruyff como técnico del seleccionado ecuatoriano de fútbol. El DT argentino podría debutar oficialmente justamente ante Argentina, que es el primer rival de Ecuador en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Fuentes relacionadas con el entorno de Gorosito, quien hace poco renovó contrato con Tigre luego de haber rechazado la posibilidad de volver a dirigir en San Lorenzo, le confirmaron a Infobae que hubo un sondeo.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene en la mira a otros entrenadores, además de Gorosito. Jorge Célico, quien se encuentra actualmente en las divisiones inferiores de Ecuador, Guillermo Almada (DT de Santos Laguna de México) y el ecuatoriano Paúl Vélez, hoy en el Macará, indicó el diario El Comercio.

