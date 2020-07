“No les fallaré en la cancha, ni fuera”: Renato Ibarra tendrá su segunda oportunidad en la Liga MX con el Atlas

Luego de protagonizar un fuerte problema conyugal hace unos meses, Renato Ibarra dejó al club América para convertirse en el nuevo refuerzo del Atlas de Guadalajara para el torneo Apertura 2020 de la Liga MX, el cual arrancará el próximo 24 de julio.

Así lo anunció la noche de este viernes el club rojinegro a través de sus redes sociales:

El mediocampista ecuatoriano estará en la escuadra de “Los Zorros” por un año en calidad de préstamo, aunque no se notificó si incluía una cláusula de compra al término del mismo.

Sin embargo, varios medios reportaron que para que se pudiera realizar la transferencia, el jugador tuvo que aceptar una reducción salarial, además de que el cuadro azulcrema se hará cargo de pagar el 50% de este.

Al respecto, Renato expresó su agradecimiento a su nuevo equipo a través de una videoconferencia de prensa:

Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los compañeros por cómo me recibieron; también he sentido el cariño de toda la afición vía redes sociales (...) Atlas me da la oportunidad para mejorar como persona y futbolista y trabajar para mejorar en todos los aspectos. Estoy tranquilo, feliz, contento de tener la oportunidad en Atlas. Agradecido con los que me den la oportunidad y decirles que no les fallaré en la cancha, ni fuera