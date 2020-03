“Yo no doy esta entrevista por fama o morbo, sino porque oyes de la violencia contra las mujeres y no piensas que eso que les está pasando a miles, te puede pasar a ti. No porque el hombre sea figura pública o él nos mantenga económicamente, tenemos que quedarnos calladas. Gracias a Dios estoy aquí, fui de las pocas que tienen la suerte de quedar vivas y ahorita no estoy en la lista de mujeres muertas por violencia”.