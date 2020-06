Nuevas revelaciones sobre el accidente de Alex Zanardi: la pista del teléfono celular y el desgarrador testimonio del conductor del camión

Alex Zanardi sigue en coma farmacológico tras sufrir un grave accidente (REUTERS/Giampiero Sposito/File Photo)

El ex piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi pasó su segunda noche en terapia intensiva luego de sufrir un terrible accidente en una ruta de la provincia de Siena, Italia. El atleta paralímpico se encuentra en coma farmacológico tras haber chocado de frente contra un camión el pasado viernes, cuando participaba de una competencia de ciclismo adaptado, disciplina a la que se dedicó tras sufrir la amputación de sus dos piernas en el año 2001.

Mientras los médicos esperan por la evolución de Zanardi, la policía ha iniciado las investigaciones para intentar determinar cómo se produjo el choque. Cabe recordar que, en una curva cuesta abajo, el atleta paralímpico se cruzó de carril con su bicicleta manual e impactó de frente contra un camión de gran porte que venía de frente.

Una de las teorías que manejaban los investigadores era que ex Fórmula 1 podría haber estado mirando su celular, distrayéndose así del camino. Sin embargo, esto ha sido descartado al ver los videos que pudieron recuperarse de la carrera. Las imágenes dejaron en claro que Zanardi tenía ambas manos en el manubrio de su bicicleta.

Así quedó la bicicleta manual de Zanardi (EFE)

“Alex Zanardi no tenía el teléfono celular en la mano en el momento del accidente”, aseguró Alessandro Maestrini, uno de los encargados de documentar en video la carrera y quien estaba cerca del atleta cuando ocurrió el accidente. Sobre esos instantes previos a la colisión, Maestrini relató: “Después de pedalear con sus manos en una cuesta arriba, Zanardi agarró su teléfono y tomó algunas fotos cuando iba a baja velocidad. Luego lo guardó y continuó el descenso hasta el punto del accidente”.

Los investigadores pudieron encontrar el teléfono celular de Zanardi debido a que este quedó dentro de la bicicleta adaptada y sonó mientras estaban haciendo las primeras pesquisas. El objeto será analizado para determinar que no estaba siendo utilizado al momento del choque.

En tanto, en las últimas horas rompió el silencio el conductor del camión que se vio involucrado en el accidente. El hombre 44 años, cuyo nombre no trascendió, habló con Radio Rai y dio su versión de los hechos. “Estoy mal, la situación es fea, aun cuando no haya sido mi culpa. Cuando lo vi resbalando, me salí de la ruta hacia la derecha, pero vino hacia mí y se deslizó abajo del camión. Estoy mortificado, todo ocurrió en una fracción de segundo”, declaró.

El ex piloto de Fórmula 1 se dedica al ciclismo adaptado desde que sufrió la amputación de sus dos piernas en el 2001 (AP)

El hombre dio una desgarrador testimonio sobre cómo pasa sus días después del choque que hirió gravemente a Zanardi: “Hice lo mejor que pude. Pienso todas las noches en ese momento. Lo siento y estoy cerca de él. No sé cómo va a terminar todo esto, pero estoy devastado”.

El último parte médico del atleta paralímpico arrojó que sigue estable en cuanto a su situación cardiorrespiratoria y metabólica. Continúa sedado, intubado y con respirador mecánico. “El cuadro neurológico sigue siendo grave. Las condiciones actuales de estabilidad general todavía no permiten excluir la posibilidad de eventos adversos”, recalcaron los profesionales del hospital Santa Maria alle Scotte de Siena. Por el momento, Zanardi permanece con pronóstico reservado.

Tras el accidente, Zanardi fue trasladado en helicóptero al hospital de Siena (EFE)

El accidente ocurrió el pasado viernes en la carretera 146, en el trayecto entre Pienza y San Quirico d’Orcia. Zanardi manejaba su bicicleta de mano en uno de los tramos correspondientes al “Obiettivo Tricolore”, una carrera de ciclismo adaptado cuya meta estaba en la localidad de Montalcino.

Zanardi, de 53 años, hizo sus inicios en el deporte en el automovilismo y llegó a participar de cinco temporadas de la Fórmula 1 (1991, 1992, 1993, 1994 y 1999). Sus mayores éxitos los logró en la categoría CART. En 2001 sufrió un gravísimo accidente en una carrera en el circuito Lausitzring, en Alemania, y los médicos debieron amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Desde ese momento se dedicó al ciclismo adaptado y participó de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, cosechando tres medallas de oro y una de plata en total.

