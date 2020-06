El exabrupto de Tino Asprilla contra Zidane por la falta de minutos de James Rodríguez en el Real Madrid

Tino Asprilla criticó la falta de minutos de James Rodríguez en el Real Madrid.

Desde que James Rodríguez regreso al Real Madrid no ha encontrado el lugar para demostrar su calidad, incluso su futuro es una incógnita con un año de contrato por delante y sin ofertas para cambiar de club en el próximo mercado de traspasos. Ni las rotaciones a causa de la inactividad por la pandemia le han dado lugar para jugar, lo que ha generado la bronca de su compatriota ‘Tino’ Asprilla.

Este histórico jugador de la selección colombiana ha salido en defensa de James pero lo hizo una frase polémica que incluye un exabrupto contra el estratega francés que dirige al Real Madrid.

“Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo”, declaró Asprilla en el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.

James Rodriguez en las gradas como suplente en el partido del Real Madrid ante el Eibar, con mascarilla y guantes por el COVID-19 (Reuters)

En esa misma línea, Asprilla defendió el profesionalismo de su compatriota y su ética de trabajo pese a la falta de minutos: “James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, ‘todos somos iguales’, para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran.”

De cara al duelo con Valencia de este jueves, James fue convocado por Zidane e incluso el francés aseguró que lo iba a tener en cuenta. Pero ya en otras ocasiones el técnico galo anunció que tendría minutos pero luego no cumplió. Desde su regreso a España desde el Bayern Múnich, donde jugó cedido dos temporadas, el ’10′ de Colombia solo ha jugado siete partidos en la Liga –341 minutos en la cancha– y ha anotado un gol anotado.

Su última aparición fue el 19 de octubre del año pasado, en la victoria por 1-0 contra el Mallorca. Luego sufrió una lesión de rodilla y otra en la cadera que lo dejaron inactivo durante algunos partidos y perdió terreno nuevamente en la lucha por un puesto en el equipo. Este año, James jugó por la Copa del Rey y en el partido del domingo contra Eibar fue suplente pero no ingresó.

