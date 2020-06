Las impactantes fotos de la mano de Tony Hawk tras fracturarse los dedos en un salto: “Nunca recibí un golpe tan contundente”

Tony Hawk se lesionó durante un salto (@ozzie_ausband)

La pasión por el deporte no entiende de edades y así lo demostró el legendario skater Tony Hawk, quien a pesar de sus 52 años, todavía continúa disfrutando de la disciplina junto a sus amigos y su hijo.

Sin embargo, el que supo ser el mejor del mundo dentro del skateboard, recientemente reveló una escalofriante lesión que sufrió durante una de sus sesiones dentro de una pequeña piscina vacía que utilizaba como una mini rampa.

“La piscina era más pequeña de lo que esperaba, así que no me puse almohadillas (protecciones), comparándola con una mini rampa. La sesión fue divertida hasta que de repente me encontré en el fondo de la piscina con los dedos doblados en nuevas direcciones. Fue entonces cuando lamenté no usar todas las protecciones”, se lamentó a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

El skater compartió las fotos en su instagram (@tonyhawk)

Las consecuencias de la caída de Hawk (@tonyhawk)

El californiano compartió diferentes imágenes de las consecuencias que sufrió y contó que tuvo “la oportunidad de patinar en una legendaria piscina” junto a su hijo mayor Riley y su amigo Chris.

Pero el salto que intentó concretar no resultó de la mejor manera y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

“Una enfermera revisó mis dedos y dijo que se veían ‘oscuros’. Eso agilizó mi atención, y me asignaron de inmediato a una habitación cuando llegó una máquina de rayos X. Aparentemente, ‘oscuro’ es el color de la pérdida de circulación extrema. En 30 minutos, mis dedos estaban de nuevo en su lugar y ya no estaban oscuros”, relató.

Fue trasladado al hospital de urgencia (@tonyhawk)

Practicaba junto a su hijo y un amigo (@tonyhawk)

En el mismo posteo, Tony Hawk explicó que se sentía “lleno de emociones diferentes: tristeza por asustar a mi hijo y amigos, arrepentimiento de ser descuidado, agradecido de tener una lesión que podría haber sido peor, y frustrado porque nunca antes recibí un golpe contundente”.

Hawk mostró las radiografías de su lesión (@tonyhawk)

De todos modos, reconoció que su “ego de patinador perdura” y agregó: “Como patinadores profesionales, aceptamos que las lesiones son inevitables y la perseverancia es la clave del éxito. Pero todavía duele lastimarse, especialmente a mi edad. Y todavía regresaré por más”.

Finalmente, en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, mostró las radiografías que le realizaron y explicó: “Tuvieron que cortarme el anillo antes de devolver mis huesos a su posición vertical. Todavía están doloridos, rígidos e hinchados pero los puedo usar. Y todavía amo mi trabajo”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las confesiones del ultimo fichaje del Barça: la enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y por qué corrió peligro su matrimonio en las negociaciones

Un estudio científico reveló por qué Lionel Messi es dos veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo

La fuerte crítica de una tenista a Novak Djokovic tras negarse a jugar el US Open