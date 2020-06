Fiscalía investiga a Cruz Azul por compra de futbolistas a sobreprecio (Foto: José Méndez/ EFE)

Este jueves se dio a conocer que José Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente de Cruz Azul, tuvo una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR). En ella, supuestamente reveló que La Máquina fichó a jugadores con sobreprecio.

De acuerdo con Milenio, ESPN y Medio Tiempo, Alfredo Álvarez declaró ante la FGR que Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Antonio Sánchez y Misael Domínguez, son los jugadores que compraron a sobreprecio.

Los fichajes se dieron en la gestión de Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez cuando fueron directores deportivos de los celestes. Además, señalan los medios que Álvarez entregó pruebas y señaló a Ignacio López Medina como el intermediario que provocó la inflación en los fichajes del Cruz Azul en los últimos años.

Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés son acusados de desvío de dinero de la Cooperativa La Curz Azul (Foto: Twitter/ @Historia_Azul)

Esto lo aseguró el abogado Guillermo Barradas, quien representa a la facción disidente en la Cooperativa La Cruz Azul. “El señor Alfredo declaró: ‘Ignacio López Medina tiene un despacho que se dedica al arreglo de jugadores, equipos y representantes. Realizaron una serie de prácticas que no son muy claras'”, dijo en entrevista con Medio Tiempo.

“Hay un antecedente de que en la época de Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez hay operaciones que se pagaron a un precio muy alto por concepto de transferencia de los derechos del jugador como son los casos de Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Antonio Sánchez y Misael Domínguez que fueron negociados por Ignacio López’”, detalló.

Asimismo, según Milenio, Alfredo Álvarez describió el modus operandi que realizó su hermano Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, para desviar recursos de la Cooperativa. Detalló que se utilizaron empresas fantasma, aportaciones a fideicomisos sin la aprobación de la asamblea, pagos excesivos a servicios profesionales a despachos externos por la atención de asuntos legales y la venta de jugadores para el equipo de futbol Cruz Azul a un sobreprecio.

Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Antonio Sánchez y Misael Domínguez fueron negociados por Ignacio López (Foto: José Méndez/ EFE)

“Quiero señalar que varias veces me opuse a que se pagaran esos supuestos servicios…Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no me escuchaba y decía que todo estaba bien cuando él perfectamente sabía que el esquema era ilegal”, señaló el dirigente en la entrevista con la FGR.

Cabe destacar que Alfredo Álvarez, Guillermo Álvarez y Víctor Garcés han negado acusaciones por la parte disidente de la Cooperativa, así como han negado su participación en actos ilícitos.

“Gracias a la participación de las autoridades, podremos deslindar todas y cada una de estas responsabilidades. Las acusaciones son distorsionadas y forman parte de de una estrategia jurídica que afectó a nuestro patrimonio y a más de 10,500 familias”, aseguró Guillermo Álvarez en un video publicado este domingo.

UIF continua investigaciones

Santiago Nieto Castillo, titular UIF, habló sobre el convenio de cooperación con la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)

Santiago Nieto, titular Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habló sobre el convenio de cooperación con la Liga MX. “Se firmó un convenio de colaboración con la Liga MX para tener acceso a las bases de datos de transacciones financieras de clubes y promotores con los equipos”, comentó en entrevista con el diario Marca.

“La Liga Mx tendría que tomar la decisión de desafiliar a Cruz Azul, hasta este momento hemos encontrado regularidades que tocan a 32 personas físicas y morales, pero no se encuentra entre ellas al equipo de fútbol”, sentenció el funcionario.

Y es que el jueves pasado, Nieto Castilo tuvo una reunión con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. “Hoy tuve una reunión con Enrique Bonilla, Presidente de la @LigaBBVAMX, para dar seguimiento al convenio de colaboración entre ambas instancias, con la finalidad de prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero en el fútbol”, escribió en su cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Cruz Azul: jueza rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de la Cooperativa

Cruz Azul pagaba 10 millones de pesos de renta al año por jugar en su estadio

Dirigentes de Cruz Azul esclarecerán ante las autoridades presuntas prácticas irregulares en sus finanzas

Las presuntas empresas fantasma de Billy Álvarez y la investigación de un delito en el Cruz Azul