Terrible accidente automovilístico de una leyenda de la UFC: sufrió varias heridas en el rostro y una fractura

Wanderlei Silva, leyenda de la UFC, sufrió un duro accidente automovilístico en Brasil

Una de las grandes leyendas del Ultimate Fighting Championship (UFC), el brasileño Wanderlei Silva, ha sufrido terribles lesiones. Y no por volver a subir al octágono o a causa de algún combate, fue después de ser golpeado por un coche en un accidente automovilístico que podría haberle costado la vida pero afortunadamente solo le generó algunos problemas físicos.

Según mostró en sus redes sociales, Silva fue golpeado por un automóvil mientras montaba su bicicleta en Curitiba, Brasil. Y no es la primera vez que tiene un incidente de este tipo, ya que había sido atropellado por un coche en un suceso similar en 2016. Esta vez el saldo fueron algunas heridas en el rostro y una fractura en el pie derecho.

“Mi vida fue salvada por el casco por segunda vez. Sufrí un accidente similar en 2016, pero esta vez al menos el conductor del auto no se escapó. Se detuvo para ayudarme”, comentó el propio ex luchador en diálogo con Sherdog.com.

Wanderlei Silva publicó imágenes sobre como quedó su rostro en las redes sociales (@wandfc)

‘The Axe Murderer’ tuvo que ser hospitalizado para que puedan inmovilizar su pie lesionado y curar sus otras heridas. Al salir del hospital, el ex peleador utilizó las imágenes para pedir mayores medidas de seguridad vial en su ciudad natal a través de las redes sociales.

El ex luchador de 43 años cruzó una intersección y recibió el impacto de un automóvil que cruzaba hacia el otro lado. El conductor salió rápidamente para ayudarlo. Afortunadamente, Wanderlei Silva llevaba casco y eso absorbió gran parte del golpe.

Wanderlei Silva mostró las heridas de su rostro en las redes sociales (@wandfc)

“Estaba montando mi bicicleta, era de mañana, me detuve en una plaza aquí en Curitiba. Estaba en una colina y había dos señales. Pasé la primera señal pero en la segunda señal, cuando estaba cruzando, un tipo vino y me atropelló. Si no hubiera tenido casco, me habría lastimado mucho. Pero estoy bien, solo me corté un poco la cara y me quebré el pie", detalló en una entrevista al sitio brasileño AgFight.

También dio declaraciones a al portal Tribuna y contó que el conductor lo reconoció y lo llevó a su casa: “El tipo ayudó. Cuando salió del auto y vio que era yo, dijo: ‘¡Wanderlei Silva! Lo siento, lo siento, lo siento’. Le dije: ‘Hombre, cálmate. Relájate. Estoy bien, no hay problema’. Quería llevarme directo al hospital, pero le dije que me trajera a casa porque mi esposa es doctora. Ella me proporcionó primeros auxilios y luego sí fui al hospital.”

