“Yo le abrí mi corazón y no me dio ni la hora”: el día que Nocioni conoció a Scottie Pippen

Andrés Nocioni contó detalles de su primer encuentro con Scottie Pippen

Luego de brillar en Europa con la camiseta del Tau Cerámica (ahora Club Deportivo Saski-Baskonia) y ser subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (con victorias ante el Dream Team incluidas), Andrés Chapu Nocioni desembarcó en la NBA como nuevo jugador de los Chicago Bulls, una de las franquicias más importantes y laureadas de la liga estadounidense.

Durante una charla con Germán Beder y el basquetbolista del Real Madrid Nicolás Laprovittola en el podcast Hola! Qué tal? Cómo estás?, el alero contó detalles de cómo fue su primer encuentro con Scottie Pippen, ganador de seis anillos con el conjunto de Illinois y que estaba a punto de retirarse de la actividad profesional.

Andrés Nocioni llegó a la NBA en 2004 para defender la camiseta de los Chicago Bulls (AP)

“Voy a contar una infidelidad, algo que me paso. Cuando lo conocí, mi ídolo se cayó rotundamente. Lo conocí en una fiesta en los Bulls”, comenzó su relato el ex Sacramento Kings y Philadelphia 76ers. Aunque ya habían entrenado con anterioridad, nunca habían cruzado una palabra.

Prosiguiendo con su relato, el Chapu sostuvo que “fue como que me dieron un cachetazo y me pusieron en mi lugar. El tipo no me dio ni pelota. No me tiró ni un consejo. Le abrí mi corazón, realmente le dije que era mi ídolo. Para mi era un honor estar sentado al lado de él. Y el tipo ni siquiera me dio la hora”.

“Llevaba unas cervezas de más, y cuando lo vi dije ´bueno, acá viene lo mio. Vamos a ponernos a hablar y abrir su corazón´. Me trató con un desprecio total”, comentó. No obstante, aclaró: “Pero seamos realistas: el tipo tiene su nivel y yo tengo otro”.

Andrés Nocioni estuvo cinco años en los Chicago Bulls (EFE)

Nocioni, al ser consultado sobre si el documental The Last Dance lo movilizó, por sus cinco años en Chicago, afirmó: “No soy de ponerme nostálgico y ver el pasado. Me trae recuerdos porque mucha gente que se ve en el documental estuvo conmigo. El edificio, el estadio... Me trae recuerdos, pero no me pone nostálgico”.

Días antes, en diálogo con Básquet Plus, Chapu se refirió al partido ante New York Knicks en el que Pippen se negó a salir al campo de juego porque el encargado de definir una jugada era Toni Kukoc. la reacción que tuvo él en ese partido con los Knicks me genera demasiado dolor. “Nunca haría una locura así, y a mí me tocó ser líder de diferentes maneras en un equipo. Si en Baskonia Dusko Ivanovic dibujaba una jugada para otro y yo era el líder, en mi vida se me hubiese ocurrido tener una reacción como la que tuvo Pippen, y eso me genera un dolor en el pecho que es difícil de digerir. Me parece una decisión muy complicada de evaluar, una mancha en su carrera”.

