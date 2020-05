Tras un agresivo cruce con Khabib Nurmagomedov en redes, Conor McGregor le puso fecha a su regreso a la UFC

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor se enfrentaron en la UFC en octubre de 2018 pero aún mantienen su rivalidad (USA TODAY Sports)

Luego de la victoria de Justin Gaethje sobre Tony Ferguson en el UFC 249, que reactivó de manera formidable la competición deportiva en medio de la pandemia mundial de coronavirus, la agresividad de las artes marciales mixtas se trasladó a las redes sociales: Conor McGregor ha protagonizado un cruce muy subido de tono con Khabib Nurmagomedov y terminó revelando cuándo volverá a pelear a los octágonos.

Todo empezó cuando McGregor primero atacó a Gaethje, llegando a decirle “te voy a descuartizar”. El irlandés le dedicó una serie de tweets a ‘The Highlight’ tras su triunfo y en uno de ellos le lanzó un dardo a Khabib, quien debía haber sido el rival del ‘Cucuy’ Ferguson pero que no pudo volar a Estados Unidos para el combate tras las restricciones aéreas decretadas por Rusia.

“Será mi jodido placer mostrar la potencia que poseo sin ruido de ambiente. Somos yo y Justin los próximos ya que Khabib es el peleador más cobarde de todos. Lo garantizo. Khabib, eres una auténtica vergüenza. Corriendo, escondiéndote como una rata, como de costumbre. Como he dicho varias veces. Como hemos podido ver varias veces. A través del cristal se confirmó lo que siempre se supo. ‘Sin comentarios’ jajaja. Una vergüenza para la verdadera lucha”, escribió ‘The Notorius’.

Eso generó la bronca de Khabib Nurmagomedov, quien no dudó en responder con un mensaje que hacía referencia escrita y gráfica a aquella victoria en octubre de 2018: “Sí, nos acordamos de ti, fuiste tan amable esa noche... Sé el mismo, no seas falso.”

Pero no se detuvo ahí. El campeón invicto ruso también le recordó a McGregor cómo le ganó en ese combate. “¿Agarrar las piernas? ¿Has olvidado cómo te derribé o escribes los tuits borracho? Te superé en golpes, me deshice de ti en la lucha libre, te destruí por completo en los forcejos. Te hice tomar aire con tus manos y al final te rendiste. Por último, no olvides tus palabras: ‘es solo negocio’”, le escribió en un tweet y luego publicó otro con una foto del irlandés tapado por las piernas del referí.

Y después de esta lluvia de declaraciones cruzadas que subieron la temperatura y alimentaron posibles rivalidades sobre los octágonos, McGregor lanzó un mensaje en el que aparentemente decretó su regreso a la UFC y quizás dejó abierta la puerta a un segundo enfrentamiento con Khabib.

See you in July 🇮🇪☘️🇺🇸 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

“Te veo en julio”, disparó McGregor, junto a una bandera de Irlanda, un trébol y una bandera de Estados Unidos. Aunque, a juzgar por las banderas, parece que el irlandés apunta más a Justin Gaethje, desde la UFC quieren verlo nuevamente medirse a Khabib. “Quiero volver a ver un McGregor vs Khabib. Conor quiere esa revancha por aquella pelea tan mala y me encantaría verla”, dijo Dana White en un encuentro virtual con fanáticos.

