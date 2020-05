Pumas buscaría un equipo en la Liga de Desarrollo, señaló Chucho Ramírez (Foto: Twitter/ @PumasMX)

El tema de la nueva Liga de Desarrollo y la desaparición del Ascenso MX sigue estando en ojo del huracán. Mientras algunos clubes siguen luchando por revertir la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), otros ya piensan en los que representaría este cambio.

Uno de estos equipos son los Pumas de la UNAM. En entrevista con Fox Sports, Jesús Ramírez, presidente deportivo de los felino, explicó que el club busca una franquicia de esta nueva liga.

“Pumas posiblemente estaría interesado en tener una filial para seguir el proceso de desarrollo de los chavos cuando pasan de la Sub-20 y no tiene cabida todavía en el primer equipo”, declaró el directivo.

Ramírez explicó que esta liga es una alternativa para los futbolistas jóvenes (Foto: Cuartoscuro)

Explicó que esta liga es una alternativa para los futbolistas jóvenes para que lleguen más preparados a la máxima categoría. “La alternativa podría ser esta liga donde podrán desarrollarse en contra de jugadores de más edad, de más experiencia y que nos va a ayudar para el fogueo cuando lleguen a primera división”, comentó.

Aun así, el mandamás de los Pumas aseguró que la institución seguirá dando prioridad a los jóvenes. Además, no consideró la probabilidad de que los jugadores de mayor edad puedan figurar dentro de esta nueva liga.

“Pumas no tiene mayores, no tiene tantos extranjeros, este torneo lo hemos iniciado jugando con nueve mexicanos, nosotros no tenemos mayores, prácticamente nuestro equipo es juvenil. En el caso de concretarse en el grupo filial nosotros estaríamos con chavos que es la filosofía de este club, creo que no llegaríamos a los mayores", manifestó.

El presidente de los felinos habló sobre la nueva liga y los beneficios que tendría la institución auriazul (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

El técnico campeón del mundo en el Mundial Sub-17 de Perú en 2005 recordó que la Liga de Desarrollo es un hecho. “Eso ya fue una decisión tomada con los dueños de los equipos, lo que hay que hacer es trabajar en lo que ya tenemos que es la liga de expansión y prepararnos para poder desarrollar a nuestros chavos”, aseguró.

Sobre las manifestaciones en contra de varios equipos y jugadores, Chucho Ramírez opinó que están en su derecho y espera el problema se termine pronto. "La asociación y los jugadores tiene esa libertad de proclamarse por algo y mientras estén en un lineamiento que marcan las leyes FIFA, creo que todo se va a arreglar, habrá que esperar a ver qué respuesta les dan”, sentenció.

Y es que la FMF ratificó a finales de marzo la decisión de eliminar el Ascenso MX. Ante esta situación, Leones Negros, Correcaminos y Venados de Mérida han insistido con diferentes campañas para que la categoría de plata continúe.

El presidente de los Pumas recordó cómo va el equipo en el Clausura 2020 (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Ramírez también habló sobre el regreso de las actividades de la Liga MX después de la suspensión por la epidemia de coronavirus. Recordó que los universitarios tuvieron un buen inicio de torneo, pero en sus últimos 4 partidos sólo sumó un punto.

“Creo que nos dio esa posibilidad de tener esa pauta para renovar el deseo, para analizar por qué vino esa pequeña caída. Tenemos que regresar como iniciamos el torneo y seguramente estaremos en Liguilla y claro que siempre he pensado que si estás en un torneo hay que entrar para ganar”, aseveró.

Por último, señaló que buscarán el título con la misma filosofía de siempre: prioridad a la cantera. "Vamos a jugar con los jóvenes que tenemos, que es la filosofía del club, esperando que podamos regresar con una gran aspiración y darle grandes alegrías a la gente y, claro, pensar en el campeonato”, concluyó Ramírez.

