“Nos deben realizar pruebas antes de cada concentración”: la condición de Guillermo Ochoa para que la Liga MX se reanude

(Foto: Daniel Becerril/Reuters)

A casi dos meses de que se detuviera la Liga MX, el portero del América, Guillermo Ochoa, habló de cómo espera que sean las condiciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para priorizar la salud y bienestar de los futbolistas de cara al regreso a la actividad deportiva, mientras el ritmo de contagios por Covid-19 disminuye.

En este sentido, el también guardameta de la selección mexicana, propuso que la autoridad del fútbol deberá tomar las mismas medidas que han contemplado en países europeos para retomar las actividades de las ligas correspondientes: “La Federación, junto con el gobierno, deben de tener los cuidados adecuados, nos deben realizar las pruebas necesarias antes de cada concentración como se hace en España o Alemania”, dijo en videoconferencia de prensa.

Ochoa también mostró su temor al respecto, pues mencionó que cuando se retomen las actividades deportivas, los jugadores podrían estar en riesgo de contagio “y no se vale que nos expongan solamente por regresar a jugar fútbol”, declaró.

Desde su perspectiva, todas las decisiones que se tomen deberán estar orientadas hacia mantener el bienestar de sus futbolistas. “La Federación no va a dejar pasarlo junto con el gobierno. Y por supuesto que van a cuidar a los jugadores, espero que lo hagan, porque es importante y si no lo hacen, se hará un llamado de nosotros para que lo hagan”, advirtió.

En Alemania, la liga se retomará a partir del próximo fin de semana. (Foto: Wolfgang Rattay/Reuters)

Hace unos días se aprobó el regreso de las actividades de la Bundesliga, en Alemania, a partir del próximo 16 de mayo. El anuncio lo hizo el presidente de la liga profesional de ese país, Christian Seifert, quien también dio a conocer cómo se jugarán las nueve fechas restantes de la temporada 2019/20.

A través de una videoconferencia, el directivo garantizó que el riesgo de infección para los jugadores es “extremadamente bajo” y aclaró que la última jornada de la temporada 2019/20 tendrá que disputarse el último fin de semana de junio.

En cada encuentro habrá un total de 280 personas y habrá zonas creadas para evitar al máximo los contactos. Los jugadores tendrán prohibidos los apretones de manos y las fotos de grupos. Además, los suplentes estarán separados por un asiento en el banquillo. Este catálogo de medidas de higiene y de prevención, detallaron, se extenderá a los entrenamientos, viajes al estadio y concentración en los hoteles.

Ochoa también habló de la dificultad que les representará retomar el nivel deportivo. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

Para Ochoa, el retorno a la actividad de alto rendimiento resultará complejo, pues en la actualidad, dijo en entrevista con Milenio, no le ha sido sencillo soportar el día a día. “Se vuelve por supuesto complicado el aislamiento social. Como futbolista, no poder ir a la cancha y tocar un balón se pone complicado. En casa debes encontrar esa motivación”, compartió.

Si bien en la actualidad ha llevado a cabo entrenamientos físicos desarrollados por el equipo técnico del club, comentó que el regreso será difícil, pues necesitarán de “más trabajo en cancha” para retomar el ritmo futbolístico que habían desarrollado a lo largo de las jornadas.

“Se pierde el ritmo, es lógico y natural, más cuando jugador de fútbol no tiene la cancha. Por supuesto que lo pierde. Más allá de que estés en una caminadora o bicicleta, no es lo mismo. Al final no tienes un pase de 30 metros, un disparo con fuerza o que te apriete un compañero”, explicó el guardameta.

Hasta el momento, la liga mexicana no ha dado información sobre cuándo se retomarán las actividades deportivas; sin embargo, instituciones como las Chivas de Guadalajara han desarrollado sus propios planes, basados en las experiencias de ligas europeas, para retomar la actividad en el periodo que lo permitan las condiciones del país.

