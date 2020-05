Revelan interés del Manchester United por “Chucky” Lozano: lanzaría cañonazo de dólares por su fichaje

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Los directivos del Manchester United ya están barajando las nuevas piezas que podrían amoldarse al esquema del director técnico y ex jugador del mítico club, Ole Solskjaer, después de que se reanuden la competiciones, y entre sus opciones figura un atacante indispensable del seleccionado mexicano.

La velocidad y el dinamismo que caracterizan al fútbol inglés podrían cuajar bien con el estilo de juego de Hirving “El Chucky” Lozano, jugador que ha tenido un débil paso por el SSC Napoli de la Serie A, su segundo equipo en las competiciones europeas.

De acuerdo con el diario italiano ‘Corriere dello Sport’, los Red Devils están analizando la posibilidad de fichar al ‘Chucky’, por el cual estarían dispuestos a pagar USD 47.5 millones, cantidad que superaría los USD 45 millones que pagó el club italiano por el azteca el verano pasado.

Cabe recordar que Hirving, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Napoli, registra solo dos goles en 16 partidos de la Serie A, liga que se encuentra detenida por el coronavirus.

No es el primer equipo de la Premier que se interesa en Lozano. Hace unos meses se habló de la posibilidad de que Chucky pudiera estar en el Everton con el estratega Carlo Ancelotti, quien fue factor determinante para que el mexicano llegara al Napoli en 2019. Sin embargo, cuando el lugar de Ancelotti fue ocupado por la ex figura del Mián, Gennaro Gattuso, sus planes no incluían a Lozano y fue relegado al banquillo.

Gattuso ha sido claro con su idea de no apostar por Lozano a pesar de que le ha visto cualidades. “No puedo poner a Chucky Lozano en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien pero busco futbolistas útiles”, sentenció duramente durante una conferencia de prensa en febrero.

Por su parte, el joven que se ha convertido en un referente de la selección mexicana publicó hace unos meses un contundente mensaje respecto a la difícil situación que está viviendo en la actualidad en relación al desempeño y nivel deportivo que ha mostrado dentro de la cancha.

“Para dejar huella, hay que tocar el suelo antes de echar a volar. (...) Éxito no es un puñado de desconocidos aplaudiendo, sino quienes te quieren diciéndote que están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes que decir es más valioso que el silencio y cuando en silencio eres capaz de entender que hay cosas que simplemente no hace falta decir”, escribió.

“La valentía no es solamente tragar y sonreír, también es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo, aunque se suponga romper un vaso y coser alguna herida. Valentía es cuando algo te toca el corazón y tú te dejas. Cuando tienes miedo y aún así vas”.

Javier “Chicharito” Hernández ya pasó por Old Trafford y logró conquistar el cariño de los aficionados, además de que incrementó de manera importante la base de seguidores mexicanos del club inglés.

Sin embargo, el mismo diario apunta a que no serían los únicos dos clubes de Inglaterra que desean a Lozano, pues el Tottenham Hotspur y Arsenal también están mirando de reojo la situación del mexicano y si es conveniente ficharlo.

