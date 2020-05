El día que Mike Tyson reveló que fue hipnotizado para ser “un animal feroz”

Mike Tyson se caracterizaba por su potencia y velocidad

Mike Tyson es uno de los protagonistas más importantes a lo largo de la historia del boxeo mundial. Cada vez que el estadounidense subía a un ring era sinónimo de espectáculo, producto de la violencia con la que saltaba a escena a penas sonaba la campana.

Así fue durante toda su carrera, incluso llegó a ganar 19 peleas consecutivas por nocaut desde sus inicios con 19 años hasta que finalmente James Tillis detuvo esa seguidilla perdiendo por decisión unánime.

Sin embargo, la ferocidad de “Mike”, que se mantiene hasta el momento tal como mostró en un reciente video, no sólo se debe a su impecable condición atlética, sino también al poder de la hipnosis durante sus primeros pasos, tal como lo reveló a mediados de enero del año pasado.

Tyson consiguió 44 nocauts en 50 peleas ganadas

“Tenía solo 12 años cuando comenzaron a hipnotizarme”, reconocía el campeón mundial de los pesos pesados en una entrevista con Joe Rogan (Joe Rogan Experience). Años más tarde, fue su antiguo entrenador Cus D’Amato el que solía llevarlo a ver a un hipnotizador antes de cada pelea.

“Cus solía hacerme hipnotizar profesionalmente dos o tres veces al día, antes de entrenar y antes de las peleas. Mi objetivo era destruir”, aseguró en aquel momento. “A Cus no le gustaba que fuera tan sensible como él. Él quería que yo no tuviera emociones”, ageregó.

Tyson no sentía remordimiento a la hora de castigar a sus oponentes: “Cus me dijo que los sentimientos no significan nada. Los sentimientos no tienen nada que ver con tu vida. Lo único que hacen los sentimientos es distraerte. Te relajas, te hundes y te enfocas totalmente en la oscuridad”.

“Te someten y solo te enfocas en lo salvaje y en que eres un animal feroz”, explicó Tyson, cuyo registro son 44 nocauts en 50 peleas ganadas.

James Douglas noqueó a Tyson en 1990

En las sesiones, el ex boxeador comentaba que, “te decían ‘serás un animal salvaje e inteligente, estarás trabajando, harás esto, serás un animal feroz, lucharás con ambas manos para el cuerpo, usa tu jab de manera feroz’. Me metieron todo eso cuando era joven”.

Finalmente, tras ganar el título del CMB con 20 años al vencer a Trevor Berbick y conquistar los de la AMB y la FIB (venciendo a James Smith y Tony Tucker), Tyson se convirtió en el primer peso pesado en unificar los tres cinturones.

La racha de victorias continuó hasta febrero de 1990, fecha en la que James Douglas lo venció sorpresivamente por la misma vía que él había castigado a la mayoría de sus adversarios.





