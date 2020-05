Checo Pérez es una de las nueve estrellas de la Fórmula 1 que aparecerán en la portada de un videojuego

El mexicano Checo Pérez aparecerán en la portada de un videojuego sobre Fórmula 1 (Foto: Cuartoscuro)

El piloto Sergio “Checo” Pérez es una de las figuras mexicanas más reconocidas en los últimos años, junto con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y el futbolista Javier “Chicharito” Hernández. Por eso, es recurrente ver su imagen en anuncios publicitarios o en diversos eventos.

En esta ocasión, el piloto de la escudería Racing Point aparecerá en la portada del videojuego oficial de la Fórmula 1 del año 2020. Checo estará junto al español Carlos Sainz, miembro del equipo Reanult, en la tapa del juego para la edición de México y España.

En la edición para Reino Unido e Internacional estará el actual campeón, Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, y Sebastian Vettel de Ferrari. Además, para Australia y Polonia estarán Kimi Räikkönen de Alfa Romeo y Daniel Ricciardo de Renault.

El piloto mexicano estará en la tapa junto con el español Carlos Sainz, miembro del equipo Reanult (Foto: Formula 1 game)

Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull Racing serán la portada para el videojuego de Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Japón. Asimismo, la leyenda del automovilismo, el alemán Michael Schumacher, estará en solitario en la edición Deluxe, ésta para celebrar el septuagésimo aniversario de la Fórmula 1.

“Como grandes fanáticos de F1, continuamos innovando y desarrollando modos de juego que acercan aún más a los jugadores al deporte del mundo real”, dijo Lee Mather, director del Juego de Franquicias de F1 en Codies, en un comunicado.

En esta edición del 2020 se contempla el Circuito de Zandvoort, el cual fue pospuesto por el coronavirus. La pista del Gran Premio de Holanda está incluida tras su regreso al calendario oficial de la Fórmula 1.

El alemán Michael Schumacher, estará en solitario en la edición Deluxe (Foto: Formula 1 game)

“El equipo ha hecho un trabajo increíble al recrear todos los aspectos del circuito. La esquina final de la banca que se dirige hacia la recta larga es algo que los jugadores disfrutarán”, señaló Lee Mather.

‘F1 2020’ promete ser nuestro título más grande e innovador hasta la fecha

El juego saldrá a la venta el 10 de julio de 2020. Estará disponible para la PlayStation 4, así como para Xbox One, incluyendo la Xbox One X, Windows PC y Google Stadia.

Sergio, una estrella del automovilismo

Checo Pérez aparece en la portada de la gaceta especializada en el deporte motor, AutoSport (Foto: Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez en el año que Checo Pérez aparece en una portada. Este martes, el piloto azteca sorprendió al ser la la cubierta de la gaceta especializada en el deporte motor: AutoSport.

La publicación remarca a Racing Point como el “mejor equipo pequeño” del circuito, además de señalar una posibilidad de que puedan ganar campeonatos en la temporada 2020. Además, Pérez indicó que después de firmar su nuevo contrato, el cual vence hasta finalizar la campaña 2022, se siente respaldado por los directivos.

“Me siento orgulloso de lo que he logrado con la maquinaria que he tenido en mi carrera. No creo que esté cerca de terminar. Todavía soy muy joven, solo tengo 30 años. Pero ahora tengo un contrato a largo plazo y realmente no puedo pensar mucho más que eso”, expresó a la revista.

También habló de la relación con su compañero de equipo, Lance, quien es hijo del dueño del equipo. “Me llevo muy bien con Lance, mucho. Me llevaba bien con todos mis compañeros de equipo, en la F1 o en el pasado. Pero es importante que nos respetemos, compartamos cosas, para tratar de impulsar al equipo hacia adelante”, señaló.

