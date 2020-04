Por su lado, la legendaria ex jugadora estadounidense Billie Jean King, quien participó en la creación de la WTA en 1973, recordó que ella secunda esta propuesta desde hace décadas. “Estoy de acuerdo, y lo he estado diciendo desde principios de los 70. Una sola voz, mujeres y hombres juntos, ha sido mi visión para el tenis desde hace tiempo”, escribió en Twitter. “La WTA por sí misma siempre fue el Plan B. Me alegro de que estemos en la misma página. Hagamos que suceda”.