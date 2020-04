Una de las disciplinas que más se resistió a suspender su actividad en pleno avance del coronavirus fue la UFC, la empresa líder de las artes marciales mixtas (MMA), que intentó llevar su evento a una isla para no tener que postergarlo. Esto generó mucha polémica, aunque no tanto como ahora, que se conoció que un luchador que había acusado una lesión para no participar del próximo evento en realidad estaba contagiado del COVID-19.