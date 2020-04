Aquel episodio le hizo advertir al luchador de UFC que las sensaciones son diferentes cuando llega la hora de combatir fuera de la jaula: “Entré en esa pelea listo para morir. Nadie inteligente irrumpe en una casa desarmado en medio de la noche... cuando entran por la noche, es para lastimar a la gente. Siempre piensas que eres tan rudo. Simplemente no me sentía como uno. Me sentía... insuficiente un poco. No sabía que era posible estar tan aterrorizado".