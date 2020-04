“(El jefe de la Serie A, Luigi) De Siervo me llamó y me preguntó si estaba preparado para jugar en terreno neutral”, dijo Cellino al diario deportivo Tuttosport. “Le dije que no estoy preparado para jugar en ningún lado. La temporada tiene que terminar ahora y ciertamente no podemos ir más allá del 30 de junio. Escucho hablar de septiembre u octubre, es una locura”.