Juárez recordó cómo iniciaron los acercamientos con el noruego Ronny Deila, entrenador de la escuadra celeste. “Nos conocimos en el 2014 por encuentros con amigos. Luego me invitó a formar parte del Valerenga el año pasado y en Navidad recibí una llamada para decirme que era el nuevo técnico del New York City y contaba conmigo. Pensé que como jugador, pero me confesó que en su proyecto sería su auxiliar”, relató.