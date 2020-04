“Espero que esto mejore nuestra realidad. Ojalá sirva para que esa gente que está en unos niveles altos en todos los sentidos pueda aprender de esto y no haya tanta desigualdad. Siempre lo he sentido. A veces es increíble que a mi por hacer un deporte me paguen tantísimo dinero, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura contra algo que está parando al mundo no ganan nada, económicamente hablando”, reflexionó ‘Chicharito’ en una entrevista con la comediante de stand-up mexicana Sofía Niño de Rivera.