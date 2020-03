También se ha difundido otro video en el que aparece burlándose de la consecuencias de la enfermedad, ya que se lo ve cantando “el virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más, el amor del coronavirus me va a matar“. Es la canción ‘El Barranquillero’, popularmente conocida como ‘El amor de Carmela’, que se ha transformado en un sello de sus stories de Instagram.