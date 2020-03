“Fue una locura. Llegamos y la seguridad del aeropuerto nos dijo que no podíamos entrar por la puerta de enfrente y yo me preguntaba por qué. Iba con mi esposa Sara y mi hijo Noah. Me dijeron que había miles de personas esperándome (...) No esperaba esa recepción. Estaba apenado, me habría encantado atender a toda esa gente. Fue abrumador y estoy muy agradecido de poder estar aquí”, confesó Hernández durante el programa.