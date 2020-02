Ya no, ya es tarde. Sharapova ya no juega al tenis. Quiere estudiar arquitectura y potenciar sus negocios. Y, quizá, lejos ahora de los reflectores de deporte y de la presión de ser perfecta, llegue la hora del deshielo. De terminar con esa capa de hielo nacida en el ártico y que, impulsada por el “american way of life”, creció sin parar para ocultar por años y años la calidez y las sonrisas de la exitosa María.