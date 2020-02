“El VAR se equivoca muy poco. El VAR, cuando llama al árbitro, es porque tiene una jugada y tiene unas tomas. Las fallas por no haber intervenido o hacerlo de forma equívoca no llegan a 20 en dos torneos. Cuando el árbitro, viendo el VAR, decide otra cosa son errores de apreciación que también deben minimizarse, pero no van a acabar”, señaló durante una entrevista con TUDN.