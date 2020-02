“Ya eran las 12:30 de la noche. Estaba saliendo gente de un antro. Un señor que iba pasando con otras muchachas. Un señor de entre 40 y 50 años se veía que andaba drogado y bajo la influencia del alcohol, grito: Chávez no traes no sé qué... no recuerdo la palabra y dijo algo como si me estuvieran parando y no tiene nada que ver. Fue una foto, fue algo que cualquiera puede hacer con un teléfono. Les mando un saludo a todos”, explicó el boxeador.