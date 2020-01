“En México no existe ese líder, la Federación no me apoya económicamente, lo hace únicamente con ‘wildcards’, y tengo que jugar en la AMTP para costearme mis giras. No sé cómo fue en el pasado, cuando estaba Leo Lavalle, Agustín Moreno y compañía, pero el tenis ha cambiado. Al tenista mexicano le recomiendo que se vayan a la Universidad y apuesten por su futuro”, explicó el tenista originario de Puerto Vallarta, Jalisco.