Mientras Cardiff City y Nantes discuten los detalles legales de la transferencia que se había celebrado horas antes del accidente, todavía no hubo información oficial sobre quién escogió a Ibbotson como piloto, más allá de que el agente Willie McKay reconoció haber hecho la gestión. La AAIB sólo detalló que el aviador de 59 años, que contaba con unas 3500 horas de vuelo de experiencia y preparó un plan de vuelo visual (VRF), tenía una licencia PPL (Piloto privado de avión) que “no permite el transporte de pasajeros por una recompensa”; aunque no habían establecido “el criterio sobre el cual el pasajero fue trasladado” por lo que es imposible afirmar si el vuelo estaba en condiciones o no. Al mismo tiempo, aclaró que la aeronave era propiedad de un fideicomiso radicado en Estados Unidos y que no estaba autorizada para “realizar vuelos comerciales” sin un previo aviso a la FAA y a la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido.