Arce no se quedó callado y mencionó que en noviembre permitió que la leyenda del boxeo se luciera por “viejito”. Sin embargo, la historia no se repetirá en la revancha: “Vamos a quitarle lo hablador y lo picudo. Me he entrenado con toda la seriedad e intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo ni va a ver por dónde le van a entrar tantos golpes”.