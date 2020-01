Adelina Sotnikova, quien en 2015 participó de la versión rusa de Dancing with the Stars (Bailando con las estrellas) y hace dos años fue exonerada de un cargo de dopaje por el Comité Olímpico Internacional (COI), contactó a este supuesto adivino a través de las redes sociales. Una vez que coordinaron el pago, el vidente no volvió a dar señales de vida, por lo que la patinadora de 23 años decidió denunciarlo a la policía.