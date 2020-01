“Sentí un chasquido en mi dedo, y pensé que se había fracturado. Me tomaron algunas radiografías y me dijeron que no era nada”, comentó el deportista. Aunque volvió a la pista, Embiid reconoció que no pudo dar su mejor versión: “No podía saltar con las dos manos arriba. Hubo un par de veces en las que pude haber tomado el balón con las dos manos, pero no me fue posible. Simplemente seguí ajustando el vendaje”.