“Cambiaría la época en la que me tocó jugar. En ese momento sentía que jugaba bien, pero que no podía hacer goles. Ahora siento que con la experiencia que he adquirido, haría goles. Estoy más maduro, mejoré en algunos aspectos. En ese momento era joven y quería jugar. Para un joven se sienten esas presiones. Me gustaría tener revancha en River”, declaró al jugador para el portal El Millonario.