“Yo no lo había visto. Si no, me habría comido un poco del cerdo. Un aperitivo”, dijo Figo años más tarde. “No te puede pasar por la cabeza que alguien pueda meter en el estadio una cabeza de cerdo o una botella de whisky”, reflexionaba. “Esto no es deporte. Entiendo lo que es la rivalidad y lo que está más allá de la rivalidad. He jugado Juve-Inter, Inter-Milan y el mundo no llega a su fin”, comentó para el libro “Miedo y asco en la Liga”, del periodista británico Sid Lowe.