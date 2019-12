Se conoció el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. En un sorteo realizado en el hotel Bourbon de la ciudad de Luque, cercano a la sede de Conmebol en Asunción, se conoció que el camino de la Conmebol rumbo a la próxima Copa del Mundo será con los siguientes partidos: Argentina vs. Ecuador; Uruguay vs. Chile; Colombia vs. Venezuela; Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.