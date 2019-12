En el estadio Agustín “Coruco” Díaz, casa del Zacatepec, se llevó acabo el partido de exhibición en beneficio de los niños del DIF de Morelos. Con una asistencia de más de siete mil personas, el ex jugador del Barcelona y el ex de América dieron un gran espectáculo, demostrando que la calidad no se pierde, sólo la agilidad.