Siboldi, en cambio, no se atrevió a decir posibles zonas por apuntalar de cara al Clausura 2020 y dijo que el torneo todavía no termina y de ahí pueden salir algunos refuerzos. “Creo que no es conveniente porque se genera controversia y no quiero eso. Cuando se les comunique a los jugadores las bajas, se hará ante ustedes”, sostuvo.