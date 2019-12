View this post on Instagram

Es una locura hasta que lo logras. #JustDoIt Mi mayor locura ha sido enfrentar mis miedos todos los días y aprender a superarlo. Que locura pensar ganar una medalla en el mundial, hoy esa locura es un logro más. Cuando sientas que has llegado al límite de tus locuras y que no puedes más, es el momento de luchar con el corazón y superarte a ti mismo para poder acercarte a tus sueños. #JuntasImparables @nikewomen