“Me quise lanzar a atrapar la pelota, no quise tirar una patada voladora. Levanté la pierna un poco más alto de lo normal y con una fuerza desproporcionada. El campo estaba muy húmedo. Me deslicé más de lo que esperaba. Pido disculpas a Luciano puse en riesgo su integridad. Quedé muy molesto. Fue la primera vez que me expulsaron por una falta. Se me hizo difícil dormir. Estoy avergonzado”, comentó Lomba.