En diálogo con varios periodistas en una zona mixta, Josef Martínez habló sobre su decisión de no volver a la Vinotinto hasta no se vaya el entrenador Rafael Dudamel y además respondió a las opiniones de los dos capitanes, Rincón y Rondón. “Ya yo lo que dije en la carta eso fue, les estoy dando su momento de gloria con dos partidos que... ustedes me dirán y ya llegará el momento en que les digas sus cositas a esos dos también”, disparó.