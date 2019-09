"Creo que es bastante irrespetuoso debatir ahora un tema así, sobre sí tenemos a tal jugador o no. Es irrespetuoso para Francia o para cualquier otro equipo del torneo. Francia nos ganó, no importa quién está en el equipo. Y yo no podría estar más orgulloso de estos 12 jugadores que sacrificaron su verano para estar aquí", dijo Popovich.