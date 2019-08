"Si perdemos a Neymar, quizás no duerma. No es posible perder a 'Ney' y encontrar a alguien que haga las mismas cosas que él", dijo Tuchel, añadiendo que no tenía noticias sobre el futuro de su número 10. Respecto a la ausencia del brasileño en el debut de la Ligue 1, Tuchel argumentó: "No ha completado una semana de entrenamientos con el grupo y hoy no ha acabado la sesión".