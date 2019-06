El equipo azteca no pudo imponerse durante los 90 minutos de juego ni en los tiempos extras, por lo que tuvo que jugar su suerte en la tanda de penales. No hubo para más, y el comienzo fue de la peor manera: Raúl Jiménez falló desde los once pasos ante un imponente Moreira, quien adivinó el cobro del 9 mexicano. Borges engañó a Ochoa y puso en ventaja a los ticos.