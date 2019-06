"Me sentí súper feliz por Megs y súper triste por mí mismo. Mi familia estaba toda allí (en el Mundial). Era como, maldito hombre, ni siquiera soy parte de esto. Sí, tengo mucho apoyo por ella en la cárcel, pero cuando el juego termina y el alboroto se apaga, estoy sentado en mi celda. No estoy allí para darle un abrazo, no estoy allí para ser testigo, no estoy allí para ser parte de eso. Es otra cosa de sus vidas que me estoy perdiendo. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida?".