Tuvo una lesión de ligamentos del tobillo que no le permitió cerrar la temporada a tope con el Real Madrid, pero el joven atacante de 18 años había demostrado grandes cualidades bajo las órdenes de Santiago Solari. Si bien todavía no hizo su debut con la selección absoluta de Brasil, estuvo en la consideración de Tite para los amistosos de marzo de este año (no pudo finalmente jugar por su lesión) y tiene un exitoso historial a nivel selecciones: en el Sudamericano Sub 17 de 2017 fue campeón y anotó 7 goles en 8 partidos.