"Silver King fue un gran amigo, no nada más en el aspecto personal. Fue un gran luchador, un innovador en la lucha libre, fue el primero en ir a Japón a poner en alto el nombre de la lucha libre mexicana. Me inspiró, fue un maestro, un pilar de la lucha libre, por eso lo extraño tanto y me duele que haya pasado esto y que me haya pasado esto a mí".