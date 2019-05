Pese a este cuadro de situación, Forlán no descarta a la Albiceleste en la carrera por el título en Brasil: "Argentina hoy es una incógnita, pero si hace las cosas medianamente bien, no tendría que tener problemas. Pero esto es fútbol, y no es fácil. Son 23 cabezas en un plantel y todos piensan diferente". Y agregó: "La calidad de los jugadores que tiene es espectacular, cualquier Selección quisiera tener esa cantidad de jugadores, pero después, lamentablemente, hay que entender que no ha tenido la posibilidad de ganar un título. Estuvo en una final del mundo y en dos de Copa América, pero la gente dirá que no ganó nada".