No es normal ver un a jugador llorar de tristeza después de marcar un gol. Hay algunos que eligen no celebrar cuando le anotan a su ex equipo, pero lo que hizo Giancarlo Maldonado no se ha visto jamás. El experimentado jugador venezolano del Deportivo Táchira, quien selló el empate en el minuto 91 e hizo delirar de alegría a las fanáticos, rompió en llanto en el instante en el que balón tocó la red.