Tampoco fue un encuentro más para Lionel Messi. Como capitán, quedó muy afectado por el resultado en Anfield. Además, por primera vez sufrió cuestionamientos por parte de un grupo de simpatizantes en el aeropuerto de Liverpool. Tal vez en busca de dar vuelta la página, presentó un nuevo look, abandonando la barba y con el cabello recortado. Fue uno de los más vitoreados por la afición culé, que incluso lo usó para marcar el contraste con el brasileño Coutinho, silbado en el inicio en cada intervención (aunque al final, cuando fue reemplazado, recibió más aplausos que reprobaciones). Pero no ofreció sonrisas. Apenas si celebró el gol de Arturo Vidal con un abrazo al chileno, fue el primero en marcharse al vestuario tras el encuentro y no saludó a los fanáticos.